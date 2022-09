Stortbuien zorgen voor water bij de wijn: 'Maar toch heel tevreden'

Stiekem hoopte hij deze zomer op een heel mooi wijnjaar, misschien zelfs wel historisch. Maar in het zicht van de haven zag wijnboer Ron Langeveld van wijngaard Dassemus uit Chaam dat de regen spelbreker was.

Deze zomer had alles in zich voor een topwijnjaar: tropische temperaturen en volop zon. “Ik dacht even dat het nooit meer zou gaan regenen. Het leek hier wel Zuid-Frankrijk. Het droge, warme en zonnige weer zorgt voor veel suiker in de druiven en uiteindelijk voor een hoog alcoholpercentage tot wel veertien procent.”

Volgens Ron zou het te mooi om waar geweest zijn wanneer het de laatste weken voor de pluk droog zou zijn gebleven. “Maar ik ben nu ook heel tevreden. Dit jaar wordt zoals 2019 of vorig jaar. 2018 blijft tot nu toe het beste jaar.”

De regen heeft ervoor gezorgd dat er van de oogst meer wijn kan worden gemaakt. “De bessen hebben meer sap dus ik verwacht dat we zo’n 18.000 flessen kunnen maken. 2000 meer dan normaal. Daar word je als wijnboer blij van.”