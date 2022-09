'Vriendenclubje' achter wereldwijde cokesmokkel, chatberichten als bewijs

Zeven mannen uit onder meer Breda, Oss, Made, Prinsenbeek en Drunen worden verdacht van wereldwijde cocaïnesmokkel. De politie las stiekem de versleutelde chatberichten van het 'vriendenclubje' mee. De ene na de andere partij drugs kwam daarin voorbij. Maar geen enkele gram is ooit onderschept. Toch sleept het Openbaar Ministerie hen voor de rechter. Donderdag hoorden de zeven verdachten celstraffen tot elf jaar gevangenisstraf eisen.

Bijna alle bewijs draait om chatberichten. De mensen die de berichten stuurden waanden zich veilig waren want ze deelden openlijk hun leven. Over drugs, over gezin en kinderen, over de camping en of een bekende nog nagelstyliste was.

Wat ze niet wisten was dat de politie stiekem was binnengedrongen in die Encrochat-berichtendienst en even zelfs live meelas.

Soep voor pa

"Ik heb soep gemaakt voor die ouwe." Chatte een onbekende op 4 april 2020. Het was iemand die zich Tijgerviking noemde. De persoon achter dat account stuurde ook een foto mee van een oudere man, zijn vader.

De recherche kreeg zo ook het interieur van zijn huis op het scherm, info over zijn kinderen, de felicitaties voor zijn moeder die op die ene dag 69 jaar was geworden. Toen het plaatje compleet kon de politie een vlaggetje op de kaart zetten, in Made, bij een zakenman die geboren is in 1970. Een man over wie al langer verhalen de ronde deden, maar tegen wie nooit echt bewijs was gevonden. Nu wel, denkt het OM.

Vriendenclubje

Tijgerviking chatte volop over drugszaken met Pontiac Firebird, Chaplinbar, Satinsugar, Flickrfudge en anderen. Het spoor leidde naar mannen uit Breda, Oss, Prinsenbeek, Drunen, een Waalwijker die in Hedel woont en een Rotterdammer.

Later kon de politie alle zeven verdachten fotograferen op een feestje. Het OM sprak van een 'vriendenclubje'. Mensen met uiteenlopende banen: stratenmaker, hotelmanager, autohandelaar en transportondernemer. Handige jongens, noemde een van de officieren ze.

In de onderschepte berichten stonden cijfers als '1750' en '8100' en woorden als 'deklading'. Dat is de legale lading waarin de drugs zitten verstopt: ananassen uit Colombia, hout uit Ecuador en tegels uit Brazilië. "De foto's en berichten over cocaïne vliegen ons om de oren", zei een van de officieren van justitie. Concreet werd ingezoomd op een transport van zo'n 200 kilo met een waarde van pakweg vijf miljoen euro.

Knikkers

Vanaf eind 2018 al zijn er berichtjes over offertes, opties, transporten, viskotters in Den Oever, Zeeuwen met een sportvisboot, een onderhoudsschip in Antwerpen, boten in de Duitse Bocht en zelfs de samenwerking met 'een streep'. Dat is vaktaal voor een corrupt contact in de haven van Antwerpen. "200.000 euro wordt contant overgedragen en verdeeld alsof het knikkers zijn", zei de officier van justitie.

Het OM ziet als leider en coördinator van deze misdaadorganisatie de man uit Made. Daarom hoorde hij de hoogste straf tegen zich eisen: elf jaar. Geen enkele verdachte reageerde zichtbaar op de jarenlange cel die ze boven het hoofd hangt. De familie en vrienden op de tribune leken wel even van slag. Naast de celstraffen van zes tot elf jaar die werden geëist, wil het OM ook dat iedere verdachte 75.000 euro boete betalen.

Uitspraak

Het OM blijft zich verbazen dat de verdachten steeds alles ontkennen en zwijgen, zonder uitleg. Donderdag verzuchtte de Madenaar nog wel even. "Er wordt van alles in mijn schoenen geschoven." Vrijdag starten de pleidooien en mogelijk komt er later nog een getuigenverhoor. De datum voor een uitspraak is er nog niet.