Glastuinbouw voelt hoge energieprijzen: '40% haalt eind van het jaar niet'

Als de overheid niet snel met een goed steunplan komt, haalt 40 procent van de glastuinbouwbedrijven het einde van het jaar niet. Dat zegt Mari van den Heuvel, regiovoorzitter Brabant/Zeeland van Glastuinbouw Nederland. De energiekosten zijn de laatste maand gigantisch gestegen. Om groenten zoals komkommer en tomaat te kweken is veel warmte en energie nodig. “Het is vijf over twaalf voor de glastuinbouw.”

“Er wordt in Den Haag veel gepraat over oplossingen maar er komt niets van de grond", stelt Van den Heuvel. Met name kleine bedrijven hebben het moeilijk. Die hebben minder vet op de botten. De prijs van een kuub gas is tien keer zo hoog geworden.

Grote glastuinbouwbedrijven wekken zelf elektriciteit op die ze in de zomer aan energiemaatschappijen verkopen. Kleine bedrijven kunnen dat niet.

“Er zijn wel alternatieven voor gas zoals aardwarmte en waterstof. Maar er is geen geld om te verduurzamen. Als er dit najaar een steunfonds komt, is het deels al te laat. De teeltplannen voor komende periode zijn al gemaakt. Veel tuinders hebben besloten in de winterperiode niets te telen. Dat kost tonnen, maar kweken met die hoge energieprijzen kost nog meer.”

Niet alleen de overheid moet het oplossen. Tuinders zullen ook moeten kijken naar alternatieven, zegt de regiovoorzitter. “Kun je overschakelen op gewassen die minder warmte nodig hebben. Kijk in de spiegel: hoe ga je de toekomst in?"