Het gaat goed met John na hartoperatie die live werd uitgezonden

Het gaat goed met John Perreira, die woensdag aan zijn hart werd geopereerd in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De operatie was live te zien bij Omroep Brabant. Een dag later ligt John nog in het ziekenhuis. Hij heeft pijnstillers, maar voelt zich prima.

"Ik ben in goede handen geweest, ik heb helemaal geen pijn", zegt de Eindhovenaar in het Omroep Brabant-programma Brabant Vandaag. "De operatie is goed gelukt, ik heb er uiteraard niets van gemerkt."

'Het is heel vreemd dat heel Brabant in je lijf kijkt, ik heb het gedaan om te laten zien dat je helemaal niet bang hoeft te zijn voor een open hartoperatie en om patiënten over een eventuele drempel te trekken." De beelden van zijn operatie wil hij graag snel terugkijken.

Hij zag vooraf wel op tegen de operatie, maar is blij dat hij het gedaan heeft. "De arts vertelde mij vooraf over de voordelen van de operatie en ik dacht , I give it a try. Maar ik ben wel heel opgelucht dat het voorbij is. Ik kijk uit naar de revalidatie."

John werd geopereerd in het Catharina Ziekenhuis. Kijk de operatie hier terug.