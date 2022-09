Man (78) betast meisje van 13: schadevergoeding en voorwaardelijke celstraf

Een inmiddels 91-jarige man uit Rucphen die dertien jaar geleden een meisje van 13 onzedelijk betastte, moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen. Ook krijgt hij één jaar voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.

De man was 78 toen hij zich aan het slachtoffer vergreep toen ze hem hielp bij het verzorgen van zijn paard. Dat gebeurde in 2009 en 2010. De 5000 euro is een vergoeding voor medische kosten die het slachtoffer maakte.

Warrige en wisselende verklaringen

Het verhaal van het slachtoffer en de verklaringen van haar moeder en een brief van de huisarts waren volgens de rechtbank voldoende bewijs."

De verklaringen die de verdachte aflegde waren volgens de rechtbank warrig en wisselend. "Zowel over de relatie die hij had met het minderjarige meisje als wat er nu precies gebeurd is, legde de verdachte wisselende verklaringen af."



Dertien jaar geleden

Het meisje hielp de verdachte met het verzorgen van zijn paard Floris en zij bereed het dier ook. Tussen mei 2009 en mei 2010 zou de man haar meerdere keren hebben betast aan de billen, borsten en vagina. Het zou begonnen zijn met aanrakingen op haar schouder en daarna ging hij steeds verder.

Vanwege het trauma dat zij daardoor opliep, besloot het slachtoffer in 2020 alsnog aangifte te doen.

