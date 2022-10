Appen op de fiets: levensgevaarlijk en misschien ben je wel verslaafd

Appen op de fiets, we doen het massaal terwijl het levensgevaarlijk is. Het afgelopen jaar deelde de politie in Brabant een bonnenregen uit van 6500 stuks aan fietsers die enkel oog hadden voor de verleiding op het scherm. De verslavende werking van smartphones zien we volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen ook terug in het verkeer.

Ondertussen neemt het apparaat de overhand in ons leven, vindt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. “De smartphone is een beeldbepalend ding in ons leven geworden. Kijk maar rond in het restaurant, niemand kan het nalaten om erop te kijken terwijl je in gezelschap bent.”

Pingen, trillen en oplichtende schermen: een smartphone met bijbehorende apps is zo ingericht dat we de hele dag verleid worden om erop te kijken. Want hoe vaker we kijken, des te meer geld er wordt verdiend door appbouwers, website en providers.

Hij ziet het ook terug in het verkeer dat we moeilijk loskomen van ons mobieltje. In dit geval aan appende mensen op de fiets. “Ik zie veel kinderen en volwassenen die met hun smartphone bezig zijn op de fiets terwijl ze weten dat het gevaarlijk is. Het aantal boetes dat is uitgeschreven, lijkt hoog. Maar er heerst niet het gevoel dat er een grote kans is dat je gepakt wordt.”

Boetes voor smartphonegebruik op de fiets zijn opgeschroefd van 95 euro naar 140 euro voor meerderjarigen. Volgens Tertoolen is handhaving een prima middel en is dat bedrag zeker voor jongeren voelbaar.

“Vooral als ze de boete uit eigen zak moeten betalen, dat hakt er wel in. Maar dan nog is het belangrijker dat ze het gevoel krijgen dat ze op iedere straathoek de sigaar kunnen zijn. Dat is nu niet zo.” Hij vindt dat het aantal agenten dat boetes uitschrijft omhoog moet en dat ook wijkagenten dit moeten mogen.

Afkeuring vanuit je omgeving zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem, al lijkt hem dat nog niet kansrijk. “Als vrienden tegen je zeggen: ‘joh, dat appen op de fiets moet je niet doen’, dat heeft invloed. Dat zie je ook als het gaat om rijden met drank op. Dat is maatschappelijk not done. Maar in een groep is vaak nog geen grote meerderheid die appen op de fiets afkeurt.”