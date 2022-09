Bredase chauffeur heeft voor 100 miljoen euro cocaïne in zijn wagen

De politie heeft bij een forse cocaïnevondst in de haven van Rotterdam een 45-jarige man uit Breda opgepakt. Het gaat om 1350 kilo met een straatwaarde van 100 miljoen euro, volgens de douane. Ook een inwoner van Rotterdam is gearresteerd.

De vondst werd dinsdag al gedaan maar is nu pas naar buiten gebracht, waarschijnlijk vanwege het onderzoek.

De politie kreeg een melding via het systeem van de automatische camera's die boven snelwegen hangen. Waarom dat systeem een hit gaf, is niet bekend gemaakt. Er was wel iets verdachts aan de hand, dus agenten gingen achter de vrachtwagen met zeecontainer aan.

Chauffeur

Toen de truck bij een loods in Rotterdam arriveerde, werden de papieren gecontroleerd en de lading bekeken. Al gauw ontdekten de agenten dat er drugs in zaten.

Het bijstandsteam van de douane kwam er bij en reed de wagen naar een veilige plek voor verder onderzoek. Daar kwamen de drugs tevoorschijn en bleek het te gaan om 1350 kilo cocaïne.

De Bredanaar is als chauffeur van de truck gearresteerd, De Rotterdammer was ook in de loods. Ze zijn voorgeleid en moeten nog zeker 14 dagen langer in voorarrest. De drugs zijn vernietigd. Er zijn geen foto's verspreid van de vondst. Dat gebeurt vaak wel.

Miljoenenwaarde

Volgens de douane heeft alles een waarde van 100 miljoen euro. Hoe dat is berekend, is er niet bij gezegd maar het lijkt er op dat de douane uitgaat van een hoge straatwaarde.

In de 'groothandel' wordt 25.000 euro per kilo (' blok') gerekend. Dat zou dan uitkomen op 33 miljoen. Op straat zijn de drugs versneden met andere stoffen en altijd veel meer waard, minstens het dubbele. In andere landen is de prijs voor klanten vaak nog hoger.

Het is de tweede grote vangst in de regio in korte tijd. In Barendrecht werd een paar dagen geleden 1822 kilo coke gevonden. Er wordt ieder jaar meer coke onderschept in de havens van Rotterdam en Antwerpen.