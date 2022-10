Ondernemers vluchten uit de Koepelgevangenis, als ze al niet weg moeten

De forse stijging van de energieprijs zorgt voor grote problemen bij de huurders in de Bredase Koepelgevangenis. De huurprijs wordt voor velen onbetaalbaar, terwijl andere huurders plek moeten maken voor vluchtelingen. “Het voelt onwerkelijk, maar ik ben nu aan het inpakken. Binnen een maand ben ik weg."

Ron Vorstermans Geschreven door

In het complex zitten nu ongeveer tachtig huurders. Ze zitten er om leegstand in het gebouw tegen te gaan en runnen er verschillende bedrijfjes. Zo maakt iemand paardenzadels en is er ook een boksschool. Eerst was de Nederlandse Staat eigenaar van het complex, maar vanaf 1 oktober is het eigendom van projectontwikkelaars. Via leegstandbeheerder VPS kregen de huurders maanden geleden al te horen dat er een verhoging van de energieprijs aan zat te komen. Maar die blijkt nu hoger dan verwacht. Veel hoger.

"30.000 euro aan huur per jaar door de gasprijs, alsof ik een tropisch zwembad run."

Sylvia Thijssen huurt samen met haar partner Jaap een grote ruimte in het gevangeniscomplex. Ze heeft er ‘een atelier en galerie ineen’. “Ik werd afgelopen vrijdagmiddag gemaild. In het mailtje stond dat door de gasprijs mijn huurprijs hoger zou worden. De verhoging? Zo'n 30.000 euro per jaar. Alsof ik een tropisch zwembad run.” Sylvia heeft haar contract daarom noodgedwongen opgezegd. “Ik kan het niet betalen, deze maand moet ik al 2700 euro extra ophoesten. We hebben de beheerder voorgesteld om ons van het gas af te halen. Dat kon. Dan zou ik in de kou worden gezet en nog steeds 15.000 euro extra moeten betalen. Dat is onmogelijk.”

Sylvia Thijssen in haar atelier.

Sylvia wist dat er ooit een moment zou komen dat ze zou moeten vertrekken. Ze huurt immers op leegstandbasis. ”Dat is nooit een probleem geweest. Je krijgt er een kleiner huurbedrag voor terug. Alle ondernemers hier kiezen daarvoor. Maar ja, op zo’n korte termijn zo’n enorme verhoging in prijs, dat had echt niemand hier verwacht.” Voor Sylvia en haar partner Jaap is hun atelier hun inkomen, maar ze kunnen ‘nog een beetje met hun inkomen spelen’. Het kan altijd erger. Een andere ondernemer werd eergisteren gebeld dat hij per 5 oktober moet vertrekken omdat er in zijn ruimte vluchtelingen komen. "Die is helemaal voor het blok gezet”, zegt Sylvia.

"Ik kan namelijk helemaal niet terug."

Die ondernemer is Bram Walgraeve. Bram huurt de gymzaal voor zijn sportbedrijf. “Het probleem met de energieverhoging speelt niet zo bij mij. Maar dat ik weg moet of terug moet naar de veel kleinere ruimte die ik eerst huurde, is voor mij een ramp. Ik kan namelijk helemaal niet terug. Ik heb die gymzaal nodig voor mijn bedrijf", zegt hij. Er zitten nu al (Oekraïense) vluchtelingen in de Koepel, maar dat worden er nog meer. Dat maakte de gemeente Breda deze week bekend.

Bram Walgraeve in 'zijn' gymzaal.