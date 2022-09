Gouden Kalf voor het eerst naar animatiefilm, primeur voor 'Bredase' Knor

Knor van Jasper Kuipers uit Breda heeft de Gouden Kalf voor Beste Film gewonnen. Nooit eerder won een animatiefilm deze gerenommeerde, nationale onderscheiding. De prijs werd vrijdagavond uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Eerder op de avond werd Knor al bekroond met de beeldjes voor Beste Production Design en Beste Regie. De film was ook in twee andere categorieën kandidaat voor een ‘kalf’. Het was überhaupt de eerste keer dat een animatiefilm was genomineerd voor deze prestigieuze Nederlandse filmprijs.

Alles met echte materialen

Deze week werd ook al bekend dat Knor de Nederlandse inzending voor de Oscars is in de categorie beste lange animatiefilm. Het is de eerste keer dat een Nederlandse zogeheten stop-motionfilm wordt ingezonden voor een Oscar. Stop-motion is een animatietechniek die al zo oud is als de film zelf, maar die nu vrijwel verdrongen is door animatie met de computer. Regisseur Mascha Halberstad en Jasper Kuipers vonden elkaar in de liefde voor het pure handwerk. Alles in de film wordt met echte materialen gemaakt.

Knor ging in juli in première en kreeg lovende recensies in de Nederlandse pers. De film werd meer dan 50.000 keer in de bioscoop gezien. Het is overigens nog lang niet zeker of Knor ook op de uiteindelijke korte lijst terechtkomt van Oscar-genomineerden. Op 21 december wordt bekendgemaakt of het deel uitmaakt van een kortere lijst waaruit genomineerden worden gekozen. De uiteindelijke nominaties worden 24 januari bekendgemaakt.

'De wraak van Knor'

Jasper Kuipers werkte drie jaar lang aan Knor, een film die nog voor de Nederlandse première al verkocht is aan vijftien landen. Het is gemaakt naar het boek 'De wraak van Knor' van Tosca Menten. Het gaat over een meisje dat een varkentje krijgt van haar opa. Maar die opa is ook slager en die heeft andere bedoelingen met het varkentje.

