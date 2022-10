Jan heeft zijn vier drachtige koeien terug: 'De laatste dook op bij tuin'

De vier vaarzen die vorige week vrijdag uit de wei van de broers Jan en Frans Klaasen waren ontsnapt zijn weer terug. "De laatste is deze zaterdag naar iemand toegelopen die in de tuin aan het werken was, die persoon heeft een collega gebeld en daar hebben wij haar opgehaald", zegt Jan. Ze zijn opgelucht dat de koeien weer terecht zijn.

Het klinkt als het begin van een leuke kinderfilm: zeventien jonge koeien ontsnappen uit de wei en beleven allerlei avonturen. Maar voor Jan en Frans was het helemaal geen leuk verhaal toen de telefoon ging met de vraag of zij koeien misten. "De afgelopen dagen waren druk en spannend. Het houdt je constant bezig", legt Jan uit. Dertien koeien waren al snel gevonden, maar vier bleven nog vermist.

Een grote oproep volgde om ook die laatste vier koeien snel te vinden. De vaarzen zijn ongeveer één jaar en vier maanden oud. "Ze zijn net twee maanden drachtig dus hebben nog zo'n zeven maanden te gaan." De laatste vier jonge koeien waren niet echt heel ver weg gelopen. "Hier in de buurt zit een groot natuurgebied, daar hebben we er een aantal aangetroffen. Die laatste was dus gewoon naar iemand toegelopen."

Nu staan de koeien weer veilig in hun eigen thuis wei. "Het is een grote opluchting dat we al onze koeien weer terug hebben", zegt Jan. Het is afwachten of de koeien weer de stoute hoeven aantrekken en op avontuur gaan. "Hopelijk gebeurt dit nooit meer."

