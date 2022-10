Hond tijdens het uitlaten aan de riem doodgebeten in Gilze

Bij het Nonnenveld in Gilze is dinsdagavond een hond doodgebeten door een andere hond. Dat meldt de politie deze zaterdag. Terwijl iemand twee honden aan de lijn uitliet, kwam uit het niets een andere hond zonder eigenaar het terrein op.

De aanstormende hond beet de twee aangelijnde honden. Een dier raakte daarbij gewond, de andere hond overleefde de aanval niet. De bijtende hond is gevangen en inbeslaggenomen. De politie doet verder onderzoek. Waar de hond vandaan kwam, of hoe die in de buurt is gekomen bij de andere honden is nog onbekend.

LEES OOK:

Stafford bijt jongetje (6): 'Het was een echte horrordag'

Jouw hond gebeten door een andere hond? Aangifte doen blijkt niet makkelijk