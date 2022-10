Jasper ziet op tv dat zijn film een Gouden Kalf wint: 'Bizar en heel suf'

Animator Jasper Kuipers uit Breda heeft er nog spijt van. Vrijdag won de animatiefilm Knor, waar hij drie jaar aan meewerkte, een Gouden Kalf voor Beste Film. Het was de eerste keer dat een animatiefilm deze prijs kreeg. Daarom had Jasper niet op de winst gerekend en zat hij thuis op de bank.

Als een van de animatoren van de film was hij natuurlijk uitgenodigd voor het gala. Maar omdat hij net een verhuizing achter de rug had en eigenlijk niet verwachtte dat Knor in de prijzen zou vallen, besloot hij thuis te blijven. "Ik zat hier op de bank. Heel suf. Ik had er wel spijt van toen ik mijn collega's op tv zag springen en juichen. Ik had er toch wel graag bij willen zijn."

Hoewel de prijs voor Beste Film onverwacht kwam, heeft Jasper wel een idee waarom Knor zo geliefd is. "Ik denk dat de kracht is dat iedereen er heel veel zin in had en het heel leuk vond om de film te maken. Er is door het hele team superveel liefde in gestoken. Ik hoor van mensen dat je dat erin terug ziet. Over elk detail is nagedacht en wij houden ook echt van de personages. Ik denk dat je dat voelt als je de film kijkt."

Jasper begint volgende week aan een nieuw project, de film Vos en Haas. "Naar aanleiding van de kinderboeken gaan we een film maken. Het wordt een computeranimatie, geen poppen deze keer. Ik werk daarbij weer samen met de regisseur van Knor."

Op de vraag of dit dan ook weer een Gouden Kalf op gaat leveren kruist hij zijn vingers in de lucht. "Ik hoop het en ben benieuwd!"

