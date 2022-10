Ad (40) trok zijn shirt uit voor een kalender: 'Ik ben maar een boerke'

Het voelt nog een beetje ongemakkelijk voor Ad Strijbosch (40): de boer uit Deurne staat in de nieuwe editie van de boerenkalender, mét ontbloot bovenlijf. De boeren- en boerinnenkalender is inmiddels een jaarlijkse traditie in de landbouwwereld. In allerlei pikante poses kruipen de boeren en boerinnen voor de camera. "Ik dacht dat ik te oud was, maar mijn vrouw vond me wel 'kalenderwaardig'."

De spotlights zijn niet iets dat boer Ad zelf graag opzoekt. "Ik ben maar gewoon een boerke", zegt hij. "Dit was voor mij een heel nieuwe wereld." Hij is er dan ook min of meer bij toeval in terecht gekomen. "Eigenlijk ben ik er een beetje ingeluisd door mijn vrouw en schoonzus", lacht Ad. "Ik vond mezelf oud, maar zij vonden dat ik wel 'kalenderwaardig' was. Ze wilden me opgeven. Maar dat was kroegpraat, dacht ik nog."

"Dat ik zo tussen het mais loop en net doe of ik wat onkruid zie."

Tot ineens dat mailtje verscheen: Ad zat bij de laatste 25 kandidaten voor de boerenkalender van komend jaar. "Ik dacht: oh shit!" Om bij de uiteindelijke selectie te kunnen zitten, moesten de finalisten allemaal een filmpje insturen. En daar ging de boer uit Deurne toen helemaal voor: "We hebben nog echt een mooi filmpje gemaakt. Dat ik zo tussen het mais loop en net doe of ik wat onkruid zie. Shirt uit, je weet hoe dat gaat." Want het moet natuurlijk wel een beetje een spicy kalender worden. "Ja. Nou. Dat is niet per se mijn natuur. Maar dames om me heen zeggen dat ze het wel zien", zegt hij ietwat verlegen.

Foto: Agne Kuceviciute/Boerenkalender

Maar spijt van zijn deelname heeft hij niet. "De organisatie achter de kalender probeert de landbouw positief neer te zetten. We zitten nogal vaak in het verdomhoekje de laatste tijd. Ik vind het wel een mooi initiatief om aan mee te werken." Want reken maar dat Ad trots is op zijn werk. Als hij vertelt over de overstap van melkvee naar vleesvee, het initiatief om meer Nederlands rundvlees in de supermarktschappen te krijgen of zijn pogingen te verduurzamen, klinkt daar de liefde voor het bedrijf in door. "Ik probeer wat meer de duurzame kant op te gaan. Ik heb bijvoorbeeld al jaren een groenstrook langs mijn maisland. Voor vogels en hazen en insecten. En ik teel lupine, een vleesvervanger, voor Lupine uit de Peel", vertelt hij.

"Op een boerderij voel ik me altijd wel op mijn gemak."