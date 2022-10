Ruim duizend passagiers hebben last gehad van storing Eindhoven airport

Ruim duizend passagiers hebben dit weekend last gehad van de storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport. Vluchten die zaterdagavond niet meer weg konden, zijn in de loop van zondag vertrokken. De storing aan het bagagesysteem is sinds zeven uur zondagochtend opgelost. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Zaterdag waren er al honderden mensen die lang moesten wachten in aankomende vliegtuigen door de storing. Veel vertrekkende vluchten liepen vertraging op en passagiers strandden op de luchthaven. Reizigers klaagden over de lange wachttijden en het gebrek aan informatie. De storing in het afhandelingssysteem van de bagage veroorzaakte ook zondag nog een hoop overlast.

Terminal 's nachts open

"Zaterdag zijn vier vluchten geannuleerd door de storing en drie vluchten doorgeschoven naar zondag. Er zijn zo'n duizend mensen die niet op tijd zijn vertrokken, die terug naar huis zijn gegaan of werden ondergebracht in hotels", zegt Judith de Roy van Eindhoven Airport. Sommige mensen hebben de nacht op het vliegveld doorgebracht. "Normaal is de terminal 's nachts dicht, maar die hebben we de afgelopen nacht opengehouden en daar zijn tientallen mensen gebleven", aldus De Roy.

Op sociale media waren er heel veel mensen met klachten over de manier waarop ze werden geholpen tijdens de storing. "Ze laten mensen aan hun lot over", zo schreef Shirina. Zij wilde zaterdag met haar familie naar Rome, maar moest acht uur wachten. "Niemand van Ryanair, geen crisismanagement maar ook Eindhoven Airport heeft niets extra's te eten, geen hotel en als je zou willen, was alles vol." Volgens De Roy is het de taak van de luchtvaartmaatschappijen om de opvang voor hun passagiers te regelen.

"De storing is veroorzaakt door een computerfout in het bagagesysteem en dat is helaas vaker gebeurd", vertelt de woordvoerster. "De komende dagen hebben de vluchten geen last meer van de storing." De lange rijen die zondagmiddag voor de luchthaven stonden, horen volgens Judith de Roy bij de normale drukte. "Het is gewoon heel druk."

Passagiers die zondag de terminal uitkomen, vertellen dat ze hun koffers gewoon terugvonden op de bagageband en dat alles weer normaal lijkt te verlopen.

