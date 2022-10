Kalveren-zege voor 'Bredase' Knor leidt tot volle zalen en extra theaters

De grote overwinning van de animatiefilm Knor op het Gouden Kalveren-gala heeft de afgelopen twee dagen tot flink veel extra bezoekers in de bioscopen geleid. Dat meldt distributeur Gusto Entertainment zondag. Animator Jasper Kuipers uit Breda werkte drie jaar mee aan de film. "Ik denk dat de kracht is dat iedereen er heel veel zin in had en het heel leuk vond om de film te maken."

Frits van Otterdijk & ANP Geschreven door

Exacte cijfers zijn nog niet te geven. "Maar we krijgen uit alle bioscopen meldingen van volle zalen", aldus een woordvoerder. van Gusto. Knor draait momenteel in 42 bioscopen. Maar Gusto stelt dat er komende draaiweek, die donderdag van start gaat, een flink aantal kopieën bij gaan komen. "Veel bioscopen melden zich omdat ze de film weer willen vertonen", stelt de woordvoerder. Jasper Kuipers had er niet op gerekend dat zijn film in de prijzen zou vallen. Daarom keek hij thuis op de bank naar de uitreiking van het Gouden Kalveren-gala. "Heel suf. Ik had er wel spijt van toen ik mijn collega's op tv zag springen en juichen. Ik had er toch wel graag bij willen zijn." Animatiefilm

Knor won vrijdagavond drie van de belangrijkste beeldjes op de slotavond van het Nederlands Film Festival, waaronder de prijs voor beste Nederlandse film van het jaar. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat deze prijs naar een animatiefilm ging. Daarnaast won Knor de awards voor beste regie en beste production design.

