112-nieuws: vrouw gewond in Oss • kapotte auto op A58

06.06

Aan de Taalstraat in Vught woedt maandagochtend een uitslaande brand in een rijtjeshuis. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Het gaat om een ouder huis, laat een 112-correspondent weten. "Het huis staat van boven tot onder in brand." Brandweerkorpsen uit Vught, Den Bosch, Helvoirt en Vlijmen zijn opgeroepen om te blussen. Of er iemand in huis was op het moment dat de brand uitbrak, is niet bekendgemaakt.

