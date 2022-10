Eerder geschoten in straat waar explosie was: 'Mogelijk was dat vergissing'

Woest zijn de bewoners van de Van der Nootlaan in Roosendaal, waar zondagavond een explosief afging. Het is volgens een van de wijkbewoners niet de eerste keer dat er commotie is in deze buurt, zo vertelt hij maandagochtend. "De maat is vol, ik wil dat de gemeente hier camera's plaatst voordat er echt slachtoffers vallen."

‘Ik woon hier al meer dan dertig jaar, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt de man. "Dit kan zo niet langer, het is enorm beangstigend." "Het leek net oorlog", vult een buurvrouw aan. "Ik stond in de hal mijn pantoffels aan te doen, toen ik die enorme knal hoorde. De muren trilden ervan. Ik sta nu nog steeds te trillen op mijn benen."

"Het duurde even voordat bewoners het huis uit konden, voordeur was ontzet."

In het huis waar de ontploffing plaatsvond, woont een gezin met twee volwassen dochters. "Zij wonen daar al jaren. Het zijn nette en rustige mensen." Volgens de buren waren er mensen binnen toen de explosie plaatsvond. "Omdat de voordeur was ontzet, duurde het even voordat zij hun huis uit konden." Bij de explosie sprongen ramen en raakten rolluiken, de gevels en een voordeur beschadigd. Zowel bij dit huis als het huis ernaast. Inmiddels zijn voor de geëxplodeerde ramen houten platen geplaatst.

"Deze wijk stond voorheen bekend als best rustig."

De buurvrouw vertelt dat precies een week geleden er al een steen door de ruit werd gegooid van ditzelfde huis. Vorige week dinsdagnacht werd er ook al geschoten op een huis wat verderop aan deze straat, laat de politie weten. "Ja, het rommelt hier sinds een paar maanden", knikken de buren. "Daarvoor stond deze wijk nog bekend als best rustig."

"Mogelijk was eerste beschieting een vergissing."

De politie houdt er rekening mee dat de schoten die op dat eerste huis werden gelost een vergissing waren. "Mogelijk zijn de daders teruggekomen om de bewoners te bedreigen van het huis waarvan zondagavond de voordeur werd opgeblazen." De recherche stelt een onderzoek in. De politie roept mensen op om - desnoods anoniem - tips door te geven.