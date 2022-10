Huizen beschadigd na explosie Roosendaal: 'Klap in wijde omtrek te horen'

In de Van der Nootlaan in Roosendaal is zondagavond laat een explosief ontploft. Rond kwart voor twaalf werd dit gemeld bij de hulpdiensten. De explosie zou volgens een 112-correspondent in de wijde omtrek te horen zijn geweest.

Bij de ontploffing raakten twee huizen beschadigd. Rolluiken en ruiten zijn kapot. Of er mensen in deze huizen aanwezig waren toen de explosie plaatsvond, is niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie zette na de explosie de omgeving af en doet onderzoek. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekendgemaakt.

Acht maanden geleden vond er ook een ontploffing plaats in Roosendaal. Toen bij Restaurant Cizbiz Köfte aan de Rembrandtgalerij. Daarbij klapte het raam uit het gebouw. Na de explosie ontstond er brand in de zaak en door de drukgolf raakte ook de achterkant van het gebouw zwaar beschadigd.

Bij de ontploffing in de Van der Nootlaan in Roosendaal liepen twee huizen schade op (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Onderzoek in de Van der Nootlaan in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).