Zo verwarm je deze winter op een veilige en efficiënte manier je huis

Het koude weer staat voor de deur en we doen er alles aan om het binnen warm te krijgen zonder een aanslag te plegen op de huishoudbeurs. Online gaan veel tips rond die misschien goedkope warmte opleveren maar niet zonder risico zijn. Lees hier het advies van de brandweer hoe je efficiënt en wel veilig je huis kunt verwarmen.

Een van de vele stooktips die online rondgaan, betreft de zogeheten bloempotkachels. Deze combinatie van terracottapotten en waxinlichtjes is gevaarlijk en ongezond, meldt brandweeradviseur en risicobeheerder Bertwin van Setten. Die kun je dus beter alleen voor de bloemetjes gebruiken.

Maar hoe kun je dan wel op een efficiënte en veilige manier je huis verwarmen? "Isoleer het huis, sluit de binnendeuren en plak tocht-strips waar het nodig is", adviseert Van Setten. "Zo blijft de warmte binnen. Het is wel belangrijk om af en toe ramen open te zetten voor ventilatie. Daarmee voorkom je koolmonoxidevergiftiging en zorg je voor minder vocht in huis."

De brandweeradviseur raadt aan om het huis 'gewoon' op te warmen met een gasgestookte cv-ketel. "Die is niet alleen beter voor de veiligheid, maar ook voor de portemonnee. Je haalt er het meeste rendement uit”, zegt Van Setten.

Recordprijzen hout

Wie denkt goedkoop uit te zijn met een hout-, pellet- of elektrische kachel komt bedrogen uit, waarschuwt Brandweer Nederland. Nu half Nederland zoekt naar zo'n alternatief, schieten de prijzen naargelang omhoog. Hout voor de kachel bereikt recordprijzen en de kosten voor stroom laten de meter ook flink uitslaan. "Je bent ongeveer anderhalf tot twee keer zoveel geld kwijt bent voor dezelfde warmte die je krijgt van een cv-ketel", rekent Van Setten voor.

Dat kan energiecoach Rob Noordanus beamen. "Ondanks de hoge gasprijzen blijft een gasgestookte cv-ketel toch voordeliger. Het is goedkoper dan stoken met een hout- of pelletkachel. En het gebruik van een elektrische kachel is alleen voordeliger als je daarmee een kantoortje of slaapkamer wil opwarmen", voegt Noordanus toe.

Van Setten: “Door de hoge energieprijzen is iedereen op zoek naar goedkope manieren om het huis te verwarmen. Maar er is gewoon te weinig informatie over de veiligheid van alternatieve stookmethodes zoals die bloempotkachel.”

Dit zijn de tips van de brandweer om warm en vooral veilig de winter door te komen:

Zorg dat je altijd een veiligheidscheck doet voordat je begint met verwarmen.

Laat de schoorsteen vegen door een deskundige, minimaal een keer per jaar en zorg dat het rookkanaal klaar is voor het stookseizoen.

Stook alleen met schoon hout dat minimaal twee jaar is gedroogd. Dat vermindert de uitstoot van fijnstof en levert het meeste rendement op.

Ontsteek het hout volgens de Zwitserse methode waarbij het vuur bovenaan de houtstapel begint en zo naar beneden brandt.

Stook geen troep, des geen afval of geverfde spullen in het vuur gooien.

Installeer een koolmonoxidemelder in huis. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar want het is geurloos en giftig. Koolmonoxide kan dodelijke gevolgen hebben als de schoorsteen niet goed trekt en er te weinig ventilatie in huis is.

Behalve stoken kun je altijd nog extra kleding dragen en onder een dikke deken kruipen.

Isoleer je huis goed en verwarm alleen de kamers waar je op dat moment bent.

