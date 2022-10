Drie deelnemers gereanimeerd tijdens Singelloop in Breda

Bij de Singelloop in Breda zijn zondag drie deelnemers gereanimeerd. Dit bevestigt de organisatie. "De hulpverleners waren snel bij de lopers, maar het is altijd schrikken", zegt woordvoerder Olivier Stulemeijer van het hardloopevenement.

De incidenten deden zich voor op de Vredenburchsingel, de Grote Markt en op het Kasteelplein. Stulemijer kan niet aangeven of dit aantal reanimaties veel is. "Het aantal deelnemers over de afgelopen jaren varieert en wij houden niet bij hoeveel deelnemers door hulpdiensten behandeld worden."

Weinig bekend

Ook naar mogelijke oorzaken van de onwelwordingen is het gissen. "Normaal gesproken verwacht je dat opvallend warm of vochtig weer het lichaam triggert", zegt sportarts Tessa Backhuijs van het Amphia Ziekenhuis in Breda. "Maar afgelopen zondag leek me prima hardloopweer."

De Bredase sportarts was niet aan het werk toen de lopers naar het ziekenhuis zijn gebracht. "Ik heb in de wetenschappelijke database gekeken maar er is eigenlijk heel weinig bekend over het aantal onwelwordingen tijdens hardloopevenementen. Over hartstilstand met dodelijk afloop is meer bekend, maar voor zover bekend is niemand overleden op het parcours. Het is ook maar de vraag of de lopers hartproblemen hadden."

Toeval

"Ik houd het op toeval", zegt de Bredase sportarts. "Bedenk ook dat van de pakweg 15.000 deelnemers er 14.997 gewoon over de finish zijn gekomen. Dat klinkt weer een stuk positiever. Ik snap wel de impact van een onwelwording en reanimatie. Die is groot. Het publiek, andere deelnemers, de naasten: het is voor al die mensen enorm schrikken als er iemand onwel wordt en per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht."

"Bedenk ook dat je door vochttekort ook onwel kunt worden. "Als de hulpdiensten ter plekke zijn, kunnen ze ook besluiten niet te reanimeren maar bijvoorbeeld het vochttekort te behandelen met een infuus", zegt sportarts Backhuijs.

Oorzaken

Er zijn volgens Backhuijs verschillende oorzaken mogelijk voor een onwelwording tijdens het hardlopen. "Er kan een onbekend probleem zijn aan het hart", begint de sportarts. "Iemand is niet goed getraind. En zoals eerder genoemd, warm en vochtig weer laten het hart extra hard werken."

