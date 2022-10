Mathieu van der Poel maakt rentree op de fiets tijdens WK gravelrijden

Mathieu van der Poel maakt zondag zijn rentree tijdens het wereldkampioenschap gravelrijden in Italië. Het wordt zijn eerste optreden sinds het incident rondom het WK wielrennen op de weg in Australië. Van der Poel stapte toen vroeg na de start van de wegrace af, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht.

ANP Geschreven door

De politie had hem meegenomen omdat hij twee meisjes, die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen. Een van hen liep een schaafwond op. De renner moest zich voor de rechter verantwoorden en kreeg een boete van duizend euro wegens mishandeling. Later betuigde hij spijt. Het WK gravelrijden wordt zondag voor het eerst gehouden. Het is een wielerdiscipline die steeds populairder wordt, met dank ook aan koersen als de Strade Bianche. Het WK wordt verreden over een parcours van zo'n 200 kilometer, waarvan ongeveer de helft over onverharde wegen voert.

"Ik doe het in de eerste plaats voor de lol."