Van der Poel maakt na roerig WK 'hoofd leeg' op de mountainbike

Mathieu van der Poel heeft een dag na zijn terugkeer uit Australië een rit gemaakt op zijn mountainbike. "Het hoofd geleegd op de mountainbike", schreef de Nederlandse wielrenner op Strava, na een tocht van bijna 90 kilometer in de buurt van zijn huis in de regio Antwerpen.

Van der Poel keerde maandag terug in België na een voor hem roerig WK in Australië. De gemengde ploegentijdrit waaraan hij meedeed liep uit op een teleurstelling omdat bij Bauke Mollema de ketting eraf liep en Annemiek van Vleuten direct na de start onderuit ging.

Van der Poel wilde zondag in de wegwedstrijd voor de regenboogtrui gaan, maar hij bracht de nacht daarvoor vooral op het politiebureau door. De 27-jarige wielrenner had twee meisjes aangevallen die op de gang bij zijn hotelkamer lawaai maakten en op zijn deur klopten. Van der Poel werd gearresteerd en zat enkele uren vast. Hij kon zondag wel starten op het WK, maar stapte al na zo'n 30 kilometer af.

Boetes van zo'n 1000 euro

Een Australische rechter veroordeelde Van der Poel maandag tot boetes van omgerekend in totaal zo'n 1000 euro. Zijn advocaat kondigde aan in beroep te gaan. Van der Poel betuigde spijt van zijn actie in het hotel toen hij maandag op het vliegveld van Brussel was geland.

Hij heeft binnenkort een gesprek met de leiding van zijn Belgische team Alpecin-Deceuninck. Op basis van onder meer dat gesprek bepaalt de ploeg of het stappen gaat nemen tegen Van der Poel.

