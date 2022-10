Martijn wilde op zijn zelfgebouwde fiets naar India, maar nu is-ie gestolen

De bijzondere fiets werd uit Martijns voortuin gestolen. (Foto: Martijn van de Heuvel) Foto: Martijn van den Heuvel Volgende Vorige 1/2 De bijzondere fiets werd uit Martijns voortuin gestolen. (Foto: Martijn van de Heuvel)

Viereneenhalf jaar bouwde Martijn van den Heuvel aan zijn bijzondere ligfiets, compleet met zonnepaneel en elektrische ondersteuning. Hij wilde er de wereld mee rond gaan fietsen, maar maandag roofden dieven 'm uit zijn voortuin in Eindhoven. "Ik ben er echt ziek van en heb er tranen om gelaten."

Martijn (31) maakte de fiets helemaal met zijn eigen handen. "Ik ben best handig en knutsel graag", vertelt hij. "Het is voor mij de vervanging van een auto, die heb ik inmiddels de deur uitgedaan. Ik wilde daar niet meer van afhankelijk zijn. Het was mijn droom om alles met de fiets te kunnen doen."

"Eigenlijk is het een gouden tank die heel veel bekijks trekt."

In de twee achterwielen van de goudkleurige ligfiets zitten elektrische aandrijvingscomponenten verwerkt. Ook is beschikt de fiets over veel ruimte, zodat Martijn er spullen in kan vervoeren. Daarnaast maakte de Eindhovenaar een aanhangertje, compleet met kooktoestel en een zonnepaneel zodat hij zijn eigen energie kan opwekken. "Het is eigenlijk een gouden tank, zo zwaar en groot", zegt hij trots. De technische snufjes die hij in de fiets stopte, sluiten mooi aan bij zijn masterstudie Sustainable Energy Technology op de TU in Eindhoven.

"Zeeën van tijd heb ik erin gestoken, en alles is door mijn handen gegaan."

"Het is een monumentaal project geweest waar ik jaren aan het gebouwd en gesleuteld en zeeën van tijd in heb gestoken", aldus Martijn. "Alles is door mijn handen gegaan." Vorig jaar toerde hij met zijn vier meter lange vervoermiddel door Nederland, waarbij hij alle provincies aandeed en overnachtte in een tentje, op een camping of ergens in de natuur. Overal trok hij veel bekijks.

Martijn fietste al een rondje door Nederland met zijn creatie. (Foto: Martijn van den Heuvel)

Een rondje Europa en daarna op de fiets richting India, dat waren de volgende dromen die hij wilde najagen. Maar nu staat hij met lege handen en is alles wat overblijft een stevige kater. "Het was een shock om te ontdekken dat-ie weg was. Ik ben er echt ziek van en heb er tranen om gelaten."

"Niemand komt er zomaar een halve meter mee vooruit."

Martijn vermoedt dat iemand de fiets heeft ingeladen in een busje en zo heeft meegenomen. "Het ding is superzwaar en het valt echt niet mee om er mee te sturen. Niemand komt er zomaar een halve meter mee vooruit, dat is niet te doen." Martijn hoopt dan ook dat de dieven zijn fiets ergens zullen dumpen. Maar het kan ook zomaar zijn dat het de dieven vooral om de kostbare onderdelen gaat. "Als je 'm uit elkaar haalt, dan kun je ze best verkopen", denkt hij. Een nieuwe fiets bouwen, dat is te ambitieus. "Ik denk niet dat ik daar nog trek in heb, het was zo'n monsterklus. Daar ga ik niet nog een keer aan beginnen", zegt hij. Hij heeft inmiddels wat geld gespaard, dus misschien zou hij een professionele ligfiets kunnen kopen. "Maar die haalt 't natuurlijk nooit bij mijn eigen creatie. Het is zo'n uniek ding en het was zo'n plezier om op te fietsen."