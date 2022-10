Bronsdieven slaan ook toe voor het provinciehuis: 'Bezorg onze zeug terug'

Drie eenzame biggetjes. Dat is wat er nog over is van het grote bronzen standbeeld voor het provinciehuis in Den Bosch. Dieven hebben daar afgelopen weekend de grote zeug en nog wat biggen meegenomen. "Van kunst en grafzerken blijf je af."

En dat is niet de eerste keer, weet de woordvoerder. "Jaren terug zijn er eens wat biggen gestolen. Dat bleek een soort carnavaleske actie en die stukken hebben we toen ook netjes teruggekregen." Maar in 2019 was het opnieuw raak. "Die biggen hebben we nooit meer teruggezien."

De diefstal werd maandag al ontdekt, vertelt een woordvoerder van de provincie. Toen werd al snel duidelijk dat een groot deel was verdwenen van Zeug Met Biggen, zoals het kunstwerk uit 1979 heet. Het beeld was destijds een cadeautje van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) aan de provincie.

Toch gaat de diefstal van afgelopen weekend nog een stuk verder. "Nu is ook de zeug weggehaald. Dat is toch echt een vrij fors beeld." Wat rest, zijn drie schamele biggen, die het voorlopig zonder hun moeder, broertjes en zusjes moeten doen.

Want het is volgens de woordvoerder allesbehalve zeker dat het beeld snel weer compleet is. "We zullen nu met de NCB in gesprek moeten om te kijken of en hoe we dat kunnen regelen. Maar goed, het beeld ligt om meerdere redenen best gevoelig."

Daarmee is het linkje naar de boerenprotesten snel gemaakt. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de diefstal in die hoek gezocht moet worden. "We horen vanuit heel Brabant geluiden dat er bronzen beelden gestolen worden."