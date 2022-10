Drie jaar cel voor Udenaar (39) na steekpartij en geweld tegen agenten

Een 39-jarige man uit Uden moet drie jaar de cel in omdat hij bij een ruzie in november vorig jaar een andere man in de buik stak met een mes. Ook gebruikte hij geweld tegen politieagenten bij een coronademonstratie. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch dinsdag. Bij de steekpartij liep het slachtoffer een diepe steekwond op en werd zijn lever geperforeerd.

De Udenaar had een conflict met de man en zocht hem onder invloed van drugs op in een appartement in Sint-Oedenrode. In de zak van zijn trui had hij een mes gestopt.

Coronademonstratie

In augustus 2020 deed hij mee aan een demonstratie in Den Haag tegen het coronabeleid. Toen hij samen met een andere demonstrant werd tegengehouden door de ME, zochten ze de confrontatie met twee agenten. Daarbij werd geschopt en geslagen.



In 2009 werd de man al veroordeeld voor een poging tot doodslag. In zijn proeftijd ging hij dus opnieuw twee keer de fout in. De Udenaar kreeg ook een taakstraf van veertig uur en moet schadevergoedingen betalen. Ruim 300 euro aan het slachtoffer van de steekpartij en 1100 euro aan de twee agenten.