Gestolen ligfiets van Martijn is terecht: 'Slot en gps erop'

Dolblij is hij. Een dag nadat de ligfiets van Martijn van den Heuvel uit Eindhoven werd gestolen, is hij alweer terecht. "Hij stond op Strijp S, vlakbij de muziekschool. Waarschijnlijk hebben de dieven hem achtergelaten omdat ze zich realiseerden dat ze de fiets toch niet konden verkopen. Die heeft zo'n uniek karakter, die krijg je niet verkocht."

De fiets stond er al sinds maandagmiddag half een, zo hoorde hij van personeel van de muziekschool achteraf. Martijn kreeg zelf echter pas 's middags rond vier uur het mooie nieuws, nadat een lezer van Omroep Brabant op een besloten Facebookgroep van Strijp-S had gezien dat iemand een foto van de gevonden fiets deelde.

"Hij stond op tien minuten fietsen van mijn huis, al denk ik dat ze hem met een busje hebben meegenomen omdat je er niet zomaar mee kunt sturen. Als je geen sleutel hebt, werkt de elektrische ondersteuning niet en trapt die heel zwaar. Hij is zondagnacht gestolen, dus de dieven hebben hem snel gedumpt. Er waren ook amper beschadigingen, alleen mis ik een klein plastic dopje. De fiets is ook oerdegelijk gebouwd, die gaat niet zomaar stuk."

4,5 jaar aan gebouwd

Dat bouwen deed Martijn zelf, de fiets vervangt voor hem een auto. Hij werkte 4,5 jaar aan zijn bijzondere ligfiets, compleet met zonnepaneel en elektrische ondersteuning. De fiets heeft een klein aanhangertje, compleet met kooktoestel en een zonnepaneel zodat hij zijn eigen energie kan opwekken.

Hij wil binnenkort met de fiets in Europa rond gaan trekken en daarna richting India. Dat plan leek door de diefstal even in rook op te gaan. "Maar nu gaat het gewoon door. Ik neem wel extra voorzorgsmaatregelen. Ik ga iets bouwen zodat ik de fiets thuis binnen achter slot en grendel kan zetten. En ik bouw een gps-tracker in waarmee ik hem volgende keer zelf kan opsporen."