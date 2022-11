Boxmeerse fotografen breken op 'oude dag' door: 'Geweldige kick'

Als er foto’s van je komen te hangen in Lyons Gallery in het Australische Sydney, dan heb je het echt gemaakt. Hans Toonen en Hans Wientjens uit Boxmeer kunnen er binnenkort over meepraten, voor hen gaat een grote wens in vervulling. Op hun ‘oude’ dag’ zijn ze gevraagd door deze wereldberoemde galerie om artfoto's aan te leveren. “De eigenaar vond het jammer dat ie ons niet eerder had ontdekt.”

‘Lyons’ is een begrip in de wereld van de artfotografie. Er is veel werk te bewonderen van grootheden als Helmut Newton, Douglas Kirkland, Banksy, Keith Haring en Andy Warhol. En tot de frequente bezoekers behoren mondiaal bekende artiesten en acteurs, die er geregeld werk kopen van de exposanten. Wie weet binnenkort ook van de twee ‘Hansen’, twee zestigers, die aan hun tweede jeugd lijken te zijn begonnen. Toonen, de oudste van de twee: “We komen echt tussen de top of the bill te hangen. Dat geeft ons een geweldige kick. We staan aan de vooravond van een waanzinnige doorbraak.”

Hans Toonen, links, en Hans Wientjens uit Boxmeer (eigen foto).

In de internationale fotoscene worden ze respectvol ‘The Guys With The Same Name’ genoemd. Ze hebben dan ook een reputatie op te houden. De leeftijd krijgt geen vat op het enthousiasme en de creativiteit van het duo, dat aanvankelijk vooral bekend werd vanwege de fotografie van vaak schaars geklede vrouwen. Voor bladen als Playboy, Panorama, Maxim en FHM.

Love (foto: The Guys With The Same Name).

"Er zit erotiek, stijl en klasse in onze foto's."

Maar al in een vroeg stadium van hun carrière, die inmiddels meer dan dertig jaar omvat, wisten ze naaktfotografie een extra dimensie te geven. Door er net iets onverwachts aan toe te voegen. Zoals ze dat tegenwoordig doen door een compositie te maken van een vrouw met bijvoorbeeld een pistool (maar daar moet je niets gewelddadigs achter zoeken, bezweren ze), een Batmanpoppetje, een lolly, circuspaardjes of een zonneklep. Altijd in combinatie met een bepaalde lichtinval. Toonen: “Er zit erotiek in, stijl en klasse.”

Minnie Mouse (foto: The Guys With The Same Name).

Wientjens: “De artfoto’s die wij maken, moeten niet zomaar een mooi plaatje zijn, ze moeten echt wel een herkenbaar en gaaf kijkding zijn. Maar vergis je niet wat voor een gezamenlijk artistiek proces hieraan voorafgaat.”

"Bij ons geen opgespoten lippen, of siliconenborsten."

De basis van hun fotografie is natuurlijk het vrouwelijk schoon, maar aan een model worden wel hoge eisen gesteld. Of het nu om het meisje om de hoek gaat of een van de vele bekende vrouwen die door hen op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Van Sylvie Meis tot Tatjana Simic en van Angela Schijf tot Bridget Maasland. Hans Toonen: “We krijgen wekelijks mailtjes, maar bij ons geen opgespoten lippen, botox gezichten of siliconenborsten. Kijk maar in ons boek dat vorig jaar is uitgekomen. Puur ja, dat is het woord.”

Showgirl (foto: The Guys With The Same Name).