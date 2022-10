André van Duin heeft trouwplannen met zijn Fernando uit Sint-Willebrord

André van Duin wil in het huwelijksbootje stappen met zijn nieuwe liefde Fernando Reyes uit Sint-Willebrord. Dat meldt RTL Boulevard woensdag.

André en Fernando zijn bijna een jaar samen. "Er is geen aanzoek, geen datum en er is ook geen gastenlijst. Maar er zijn wel plannen. Deze zijn echter nog niet concreet", laat het management van André aan RTL Boulevard weten.

De 61-jarige Fernando is altijd danser geweest, hij trad onder andere op in de tv-programma's 'Op losse groeven' en 'Op volle toeren'.

Bedenker van de Vogeltjesdans

Fernando was de artiestennaam van de danser, maar die naam is hij ook in het dagelijks leven gaan gebruiken. Hij werd geboren als Conny van Es en is bekend als bedenker van de Vogeltjesdans.

De volkskomiek was eerder getrouwd met Martin Elferink, die in januari 2020 overleed aan de gevolgen van kanker. Dat zette André aan het denken. "Ik wil geen risico nemen. Stel dat mij wat gebeurt, dan wil ik dat Fernando goed verzorgd achterblijft."

'Het mooiste cadeau dat hij zichzelf kan geven'

André benadrukte eerder dat Fernando niet de nieuwe Martin is, maar dat hij helemaal gelukkig is dat dit hem mag overkomen op deze leeftijd. Hij sprak van 'het mooiste cadeau dat hij zichzelf kan geven en wil er 'zoveel mogelijk jaren als hem nog gegeven zijn van genieten'.

