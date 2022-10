Lift seniorencomplex al 10 dagen kapot, halsbrekende toeren op de trap

Al tien dagen is de lift van seniorencomplex de Westhoek in Zevenbergen defect. Bewoners van de appartementen op de tweede en derde verdieping kunnen hierdoor niet meer naar beneden. Ze halen soms halsbrekende toeren uit op de trap om toch naar buiten te kunnen.

De mensen die op de eerste verdieping wonen, kunnen via een route naar de andere kant van het gebouw en zo naar buiten, maar voor de bewoners van de achttien appartementen daarboven is deze sluiproute onbereikbaar. En dat betekent dat ze al anderhalve week niet naar beneden kunnen voor hun dagelijkse boodschapje. Sommigen lopen op krukken of een rollator, anderen hebben hartklachten.

"We komen echt een beetje in een sociaal isolement zo", vindt hij. "Mensen lopen met de kop tegen de muur aan, het valt ze zwaar."

"De gemeenschappelijke ruimte, waar we samen een kop koffie drinken of iets eten, is eveneens niet meer bereikbaar, en ook de fiets pakken in de fietsenkelder is een probleem", vertelt de 75-jarige Ed Sankalla van de bewonersvereniging.

Karel is nog volop bezig met de verhuizing. "Ik hou m'n hart vast als de meubels komen en ze de lift niet kunnen gebruiken", zegt hij. Zelf heeft hij een keukenkastje naar boven gesjouwd. "Het is een pakket en moet nog in elkaar worden gezet. Ik ben twee, drie keer op en neer gelopen eer alles boven was. En dat is wel erg zwaar, ik ben bekaf."

"Het is een groot ongemak", vindt ook Karel van Gulik (71) , die net in het appartementencomplex is komen wonen. Hij maakt gebruik van een scootmobiel en loopt eigenlijk al jaren geen trappen meer omdat hij een dagje ouder wordt.

"We weten natuurlijk dat er tegenwoordig niks meer kant en klaar in het schap ligt qua techniek", vervolgt Ed. "Maar we zitten inmiddels ruim tien dagen opgesloten in de woning, dat is wel heel erg lang."

Ed ziet wel iets in een stoeltjeslift die in het trappenhuis kan worden geplaatst. "Dan zijn we tenminste niet afhankelijk van die lift als-ie kapot gaat. Nu moeten we elkaar helpen op de trap, maar we zijn allemaal 65 jaar en ouder, dus we zijn niet piepjong en niet hartstikke sterk meer."

Ook de rookmelders in het complex werken niet, zeggen sommige bewoners. "Ik weet niet of ze aanstaan, maar de rookmelders in de gang reageren niet op rook. Een onveilige situatie die echt moet worden aangepakt", aldus de 86-jarige Piet Luijten. In zijn huis heeft hij de rookmelder maar zelf vervangen.

De beheerder van het appartementencomplex, Prime Pitch, laat weten dat er begin deze week toestemming is gegeven voor de reparatie van de lift aan het bedrijf dat het dagelijks onderhoud in het gebouw doet. Wanneer de problemen precies zijn verholpen, kon hij nog niet zeggen.

Bewoners kunnen aangeven wanneer een rookmelder niet werkt, deze zal dan zo snel mogelijk worden vervangen. "Het is een verplichting, dus het is van belang dat ze werken", aldus de beheerder.