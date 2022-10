Remkes over stikstof: 'Houd vast aan de halvering van uitstoot in 2030'

De stikstofuitstoot moet 'gewoon' in 2030 gehalveerd zijn. Dat stelt stikstofbemiddelaar Johan Remkes in zijn rapport over de stikstofcrisis, meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Ook moeten er volgens hem binnen een jaar 500 tot 600 veehouderijen bij kwetsbare natuurgebieden worden uitgekocht, mogelijk gedwongen.

Sven de Laet Geschreven door

Het volledige rapport wordt woensdagmiddag om één uur gepresenteerd. Toch lijkt het nu dus al duidelijk dat Remkes vasthoudt aan 2030, het jaartal waar het kabinet ook naar streeft in zijn plannen. Wel wil Remkes dat er tussen 2025 en 2028 wordt bekeken of het terugdringen van de stikstofuitstoot overal op schema ligt. Tegen die tijd zou er volgens hem ook meer duidelijk moeten zijn over de zogeheten piekbelasters. Dat zijn veehouderijen met een hoge uitstoot in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Die zouden dan gedwongen uitgekocht moeten worden. Op dit moment hoopt het kabinet nog dat zoveel mogelijk boeren vrijwillig stoppen. Kijk live naar de presentatie van de bevindingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes aan het kabinet