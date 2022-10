Sterrenrestaurant Wollerich is na 27 jaar uitgekookt: 'Het is mooi geweest'

Eerst Tilia in Etten-Leur, nu Wollerich in Sint-Oedenrode. Brabant verliest opnieuw een sterrenrestaurant. Chef Gerard en gastvrouw Meriam Wollerich zetten eind februari 2023, na 34 jaar, voor het laatst de borden op tafel. "Het is gedaan. Het is mooi geweest."

“We waren er eerlijk gezegd al langer mee bezig", zegt de 63-jarige Gerard. “In eerste instantie hebben we gekeken of het leuk zou zijn om in ons pand appartementen te bouwen en te verhuren. Dat was vorig jaar. Maar ja, ik ben eigenlijk alleen maar goed in biefstukken bakken en verhuren is gewoon niet mijn ding", grinnikt Wollerich. Het leverde hem wel een aanbod op van een partij die het enorme pand in Sint-Oedenrode graag wilde overnemen. “Afgelopen maand kwamen we eruit en hebben we er een hand op gegeven. Nu weet ik dat het in goede handen is.”

“Heb nog moeite met het besluit en enorm getwijfeld of ik tóch niet door zou moeten gaan.”

En dus komt er na ruim drie decennia een einde aan roeren in de pannen. Eerst zeven jaar in De Lindehof in Nuenen en daarna, vanaf 1996, 27 jaar in de markante villa aan de Heuvel. Een dubbel gevoel, geeft Wollerich toe. Want de verkoop komt dan wel op een goed moment, het ambacht was hij allerminst beu. “Ik was helemáál nog niet klaar met koken", zegt Wollerich stellig. “Ik doe het nog steeds met heel veel liefde en plezier. Heb nog moeite met het besluit en enorm getwijfeld of ik tóch niet door zou moeten gaan. Of ik er geen spijt van zou krijgen. Mijn buik draait nog steeds om als ik eraan denk. Eerlijk.”

“Een snoeptentje waar je fantastisch lekker kunt eten.”