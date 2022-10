Steffi (Boer zoekt Vrouw) opgelucht: bed and breakfast mag doorgaan

Het was een lange zit, maar dat had Steffi Verhagen, bekend van Boer zoekt Vrouw, er graag voor over. De paardenhoudster was donderdagavond bij een raadsvergadering in Boekel, waar gediscussieerd werd over haar plannen voor onder meer een bed and breakfast. Tot haar grote vreugde mogen die doorgaan, zo bepaalde een meerderheid.

Over de plannen wordt al een jaar of vier gesoebat. Toch moest de raad zich er nogmaals over buigen, zo bepaalde onlangs de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan van ons land was gevraagd uitspraak te doen in een zaak die door onder anderen omwonenden van Steffi’s paardenhouderij aan het Rietven in Boekel was aangespannen.

Bang voor overlast

De bezwaarmakers waren onder meer bang voor de omvang van de geplande groepsaccommodatie en mogelijke verkeersoverlast. De Raad van State droeg burgemeester en wethouders op wat aanpassingen te doen in het collegevoorstel en donderdag was het dus het woord aan de raad om hierover een oordeel te vellen.

"Het is natuurlijk altijd spannend om zo'n besluit af te wachten, maar ik ben natuurlijk zeer tevreden met de uitkomst", laat een opgeluchte Steffi weten. Tijdens de raadsvergadering was er eigenlijk geen discussie meer en werd de zaak snel afgehandeld. "Ook al gaat het nu weer naar de Raad van State, de grootste hobbels zijn genomen."

Kleine aanpassingen

Het plan dat nu ter inzage ligt, verschilt niet veel van het originele plan dat de familie Verhagen had liggen. "De dagrecreatie valt er vanaf en ook de horeca is teruggebracht naar een kleinere schaal." Maar daar heeft Steffi niet zo'n moeite mee. "We zijn heel erg blij dat we nu eindelijk weer verder kunnen."

Ook wethouder Ben Brands (DOP) is erg tevreden dat de kogel nu door kerk is. "Trajecten die al zo lang lopen verdienen het om eindelijk een keer afgerond te worden." Het gaat nog wel een tijdje duren voordat de schop echt in de grond kan bij het Rietven. "Het ligt nu zes weken ter inzage voor mogelijke bezwaren, daarna neemt de Raad van State een besluit."

Begin volgend jaar verwacht Steffi de eerste schop in de grond te kunnen steken. "Het besluit volgt hopelijk dit jaar nog en dan kunnen we ongeveer rond januari, februari gaan beginnen met bouwen."

