Jente en Lieke willen leraar worden: ‘Ik krijg er zo veel energie van’

Nog maar weinig jongeren willen leraar worden. En als ze eerlijk zijn, snappen Fontys-studenten Lieke Rouws en Jente de Langen dat best. Ben je na zo veel jaar eindelijk klaar met school, ga je er voor je werk naar terug. En het betaalt ook niet echt geweldig. Maar het is de Nationale Onderwijsweek en zij zijn allebei hartstochtelijk ambassadeur van hun droomvak: “De meeste jongeren willen met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk geld verdienen, wij niet.”

Lieke (18) zit op de pabo-opleiding van Fontys in Tilburg: “Ik vond het altijd al leuk om met kinderen te werken. In mijn vak wil ik het gevoel hebben dat ik iets toevoeg. Als leraar zie je kinderen groeien in je klas. Je kunt ze helpen in hun ontwikkeling. Met rekenen en taal, maar ook op het persoonlijke vlak.” Terwijl Lieke dit vertelt, zit Jente de Langen (21) te knikken. Zij wordt bij Fontys opgeleid tot biologieleraar. Bij haar zit leraar-zijn in het bloed: “Mijn moeder zit in het onderwijs en mijn oma ook. Het zit er gewoon ingebakken.”

“Ik wist: ik word gelukkig als ik dit ga doen.”

Toch ging Jente na haar VWO eerst psychologie studeren. Om na een jaar alsnog te switchen naar de opleiding tot biologiedocent: “In mijn eerste jaar ging ik meteen op stage. Er ging een vuurtje aan, ik kreeg er zo veel energie van. Dit is het gewoon, ik wist zeker: ik word gelukkig als ik dit ga doen.” Hun opleiding doet er samen met Avans, die andere grote lerarenopleider in Brabant, en met vakbond CNV veel aan om jongeren enthousiast te krijgen én te houden voor het onderwijs. Al op de middelbare school kunnen leerlingen een project doen: ‘Leraar gezocht’. Het was dit project dat Lieke op het juiste spoor zette. Maar eigenlijk deed ze het om erachter te komen of het hbo bij haar past. “Het was niet mijn bedoeling om leraar te worden. Maar ik leerde toen welke eigenschappen en kwaliteiten ik heb. En die passen heel erg bij een leraar. Toen ik een paar dagen mocht meelopen op een basisschool, besefte ik dat dit is wat ik wil.” Ook al zijn Lieke en Jente de gedroomde ambassadeurs voor hun vak, de kandidaat-leraren staan bepaald niet rijen dik voor de deur: “Het neemt nog steeds af”, ziet Jente. “Vorig jaar heb ik op mijn oude middelbare school geprobeerd mensen over te halen. Maar ze willen allemaal het hoogst mogelijke uit zichzelf halen. Veel jongeren denken dat ze ergens anders meer geld kunnen verdienen.”

“Negen van de tien leraren zijn niet leuk.”