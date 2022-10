112-nieuws: explosie bij huis in Oss • aangereden paarden liepen los op A50

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.24 Omgekomen paarden liepen los op A50 De twee paarden die donderdagnacht om het leven kwamen op de A50 bij Oss liepen daar op de snelweg. Dat laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. De dieren werden aangereden door twee vrachtwagenchauffeurs. "De paarden waren vrijwel op slag dood", laat de weginspecteur weten. Waar de paarden vandaan kwamen, wordt onderzocht. LEES OOK: Paarden overleden bij ongeluk op A50 bij Oss, dieren liepen los op snelweg Schade aan een van de betrokken vrachtwagens (foto: Twitter WIS_Robert).

06.33 Kapotte vrachtwagen op A59 Op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel werd de verbindingsweg bij Made naar de A16 richting Breda vrijdagochtend vroeg afgesloten. Daar stond een kapotte vrachtwagen. Dit leidde rond zeven uur vrijdagochtend tot vijf kilometer file, goed voor twintig minuten vertraging. Rond kwart over zeven waren de problemen verleden tijd.

06.01 Paarden overleden bij ongeluk op A50 Twee paarden zijn donderdagnacht overleden bij een aanrijding op de A50 bij Oss. Hierbij waren volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat twee vrachtwagenchauffeurs betrokken. De aanrijding vond plaats op de weg van Arnhem richting Eindhoven. De vrachtwagenchauffeurs liepen bij het ongeluk geen letsel op. LEES OOK: Twee paarden overleden bij ongeluk op A50 Schade aan een van de betrokken vrachtwagens (foto: Twitter WIS_Robert).

03.37 Explosie bij huis in Oss Bij een huis aan de Gerrit van der Veenstraat in Oss vond donderdagnacht een ontploffing plaats. Rond halftwee zou een explosief door de brievenbus naar binnen zijn gegooid. Daardoor ontstond brand. Volgens de politie zou de schade aanzienlijk zijn. De brandweer heeft de bewoonster naar buiten gehaald. Zij werd opgevangen door ambulancemedewerkers, maar was niet gewond geraakt. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Explosief door brievenbus van huis in Oss, schade is aanzienlijk

03.21 Vrachtwagenchauffeur weggestuurd van vluchtstroom A58 Een vrachtwagenchauffeur is donderdagnacht weggestuurd van de vluchtstrook van de A50 bij knooppunt De Baars. Hij had daar zijn vrachtwagen geparkeerd om even te slapen. De vrachtwagenchauffeur heeft een proces-verbaal gekregen. Wachten op privacy instellingen...

02.24 Zeventien vrachtwagens weggestuurd langs A58 Zeventien vrachtwagenchauffeurs die hun truck hadden geparkeerd op de vluchtstrook en in de berm van de A58 bij de verzorgingsplaatsen Kloosters en Kriekampen zijn daar donderdagnacht weggestuurd door een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Ze hebben een proces-verbaal gekregen. Wachten op privacy instellingen...

01.27 Vrachtwagen met dieren strandt langs A50 Een vrachtwagen waarmee dieren vervoerd werden, strandde donderdagnacht op de vluchtstrook van de A50 bij Sonse Heide. Een wiel was afgebroken. Een rijstrook werd daarop afgesloten. Wachten op privacy instellingen...