Buurtbewoners schrikken van ravage in Oss, brandweer moest deur forceren

De schade aan de voordeur van het appartement in Oss waar donderdagnacht een explosief afging, is groot. De brandweer moest met grof geschut de deur openbreken om een vrouw uit huis te halen. Omwonenden reageren geschrokken als ze zien wat voor ravage er bij hun buurvrouw is ontstaan.

Kapotte ruiten en een zwaar gehavend kozijn, de schade aan de deur doet vermoeden dat de klap enorm geweest moet zijn. Toch valt de schade in de hal van het getroffen appartement mee. Van een kast in de hal zijn wat lades ontzet, er ligt glas en er is geen brandschade te zien. Het is de brandweer die heel veel moeite moest doen om de deur open te krijgen, omdat er stevige sloten op de deur zaten. Het openbreken van de deur heeft de meeste schade opgeleverd. Een kettingzaag kwam eraan te pas en uiteindelijk ook gereedschap waarmee ze normaal gesproken auto's openknippen na een ongeluk, zo weet een 112-correspondent te melden. De vrouw had haar deur heel goed vergrendeld met sloten en anti-inbraakstrips.

"Jemig, dat ziet er wel heftig uit."

Wel was er sprake van rookontwikkeling, daardoor kon de vrouw moeilijk buiten komen. Het gaat om een vrouw van rond de zestig jaar, vertellen de buren van het getroffen huis aan de Gerrit van der Vlietstraat. Ze verliet het huis uiteindelijk ongedeerd en heeft nu tijdelijk ergens anders onderdak. De politie laat vrijdagmiddag weten dat ze er niet vanuit gaat dat het explosief uit het criminele circuit komt. Omdat de deur van het huis niet meer dicht kan, is het huis de hele nacht en ochtend bewaakt. Rond half elf begon de politie met forensisch onderzoek en een buurtonderzoek. De bovenbuurvrouw kijkt bedenkelijk naar de voorkant van het pand. "Ik vind het griezelig en eng." Veel omwonenden hebben de klap bij het appartement niet gehoord. "Ik werd pas wakker toen de brandweer hier een lichtinstallatie opbouwde en die deur openmaakte", vertelt de directe buurvrouw. Ze schrikt als ze de schade ziet. "Jemig, dat ziet er wel heftig uit." Ook voorbijgangers stoppen om te kijken naar de schade. Een fietser komt voorbij, hij woont een eindje verderop en stopt om even te kijken. "Het is wel vaak raak de laatste tijd met al die explosies. Het komt steeds dichterbij. Eng hoor!". LEES OOK: Brand door explosief in brievenbus in huis Oss, enorme schade

In de hal liggen glasscherven nadat de deur geforceerd moest worden (foto: Collin Beijk - Omroep Brabant).

De gehavende deur (foto: Omroep Brabant - Collin Beijk).