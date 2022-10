112-nieuws: file op de A2 na botsing • boom valt op auto's

10.30

Een voorbijganger heeft vrijdagochtend een lichaam zien drijven in het water aan de Florijn in Uden. Het blijkt om een dode man te gaan, meldt de politie. Het is onduidelijk hoe de man in het water terecht is gekomen. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Ze houdt rekening met alle mogelijke scenario's.