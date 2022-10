112-nieuws: automobiliste gewond bij botsing • stroomstoring Den Bosch

07.35

Een automobiliste is zondagochtend rond halfzeven met haar auto op een boom gebotst in de Spoorlaan in Tilburg. Dit gebeurde vlakbij het gebouw van Interpolis. De vrouw was de macht over het stuur verloren. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Politie, brandweer en een ambulance kwamen met spoed naar de Spoorlaan. De vrouw is door hulpverleners uit de auto gehaald.