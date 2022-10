112-nieuws: man ligt gewond op weg Helmond • automobiliste botst op gevel

03.17

Bij een oversteekplaats op de Europaweg in Helmond is zaterdagnacht een gewonde fietser gevonden. Vermoedelijk is de man - die op straat lag - aangereden en vervolgens achtergelaten, zo laat een 112-correspondent weten. De fietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat het slachtoffer overkomen is en zoekt mensen die wellicht iets gezien hebben.

