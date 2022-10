Mis niets van de Marathon Eindhoven op Omroep Brabant

Een recordaantal mensen doet dit weekend mee aan de ASML Marathon Eindhoven, liefst 25.000. Omroep Brabant zendt het hardloopevenement van tien uur zondagochtend tot vijf uur 's middags online en op tv uit. Verder houden we heel de dag een liveblog bij van het evenement.

Deze zondag staat om halftien de start van de Mini Marathon op het programma. Een kwartier later kunnen de deelnemers aan de vijf kilometer lange City Run beginnen aan hun wedstrijd. Om tien uur is de start van de marathon, in de Mathildelaan. Een kwartier daarna gaat de kwartmarathon van start en 's middags starten de deelnemers aan de halve marathon. Alle onderdelen finishen op de Vestdijk.

Vanwege de marathon zijn er enkele wegafsluitingen. De gemeente Eindhoven heeft alles in kaart gebracht. De organisatie raadt alle deelnemers, supporters en inwoners van Eindhoven op voor vertrek de bereikbaarheidsinformatie te bekijken.

Aangenaam weer

De weersomstandigheden voor de lopers en het publiek zijn niet verkeerd. Het wordt volgens Weerplaza een vrij zonnige dag en het blijft droog. "Bij 18 graden en weinig wind is het best aangenaam."

De 38e editie van de marathon belooft een interessante strijd te worden. De Ethiopiër Deribe Robi zal waarschijnlijk strijden om de winst met de Keniaan Felix Kirwa en Okubay Gebretnsae. De 46-jarige Keniaan Mark Kiptoo zal de strijd met zichzelf aangaan om zijn eigen wereldrecord in de categorie 45+ te verbreken. Daarnaast wordt er deze editie ook titels voor het Belgisch kampioenschap marathon en EK marathon voor politie verdeeld.

Het parcoursrecord op de ASML Marathon Eindhoven stamt uit 2012. Toen wist Dickson Chumba met een tijd van twee uur, vijf minuten en 46 seconden de wedstrijd naar zijn hand te zetten.

Bij de vrouwen gaan een drietal Kenianen en een Ethiopische met elkaar de strijd aan. Ayalew Bere Asayech (Ethiopië) heeft de beste papieren om te winnen, met een persoonlijke toptijd van twee uur, 25 minuten en zeven seconden op de marathon. In 2021 wist ze de marathon in Lissabon te winnen. Zij zal concurrentie ondervinden van de Keniaanse Eunice Jeptoo (Kenia) die in 2017 wist te winnen in Eindhoven. Dat deed ze in een persoonlijk record van 2.26:13.

