Polonaise door Aldi in Reek: euforie is jaar na opening nog groot

De opening van de Aldi in Reek precies een jaar geleden leverde legendarische beelden op. De inwoners waren zo opgetogen na een strijd van vijf jaar, dat er op de openingsdag in polonaise gewinkeld werd in de supermarkt. Een jaar later is die euforie nog steeds voelbaar onder de dorpsbewoners.

Jong en oud liepen een jaar geleden met dweilband naar hun zo gewenste supermarkt. De inwoners moesten het al jaren zonder winkel doen in hun dorp.

Ik ben er kei blij mee, ik kan op de fiets boodschappen halen."

Een jaar na de opening is er geen feestje voor de deur. "Ach is het nu al een jaar geleden?", reageren de klanten verbaasd. Toch is er nog steeds vreugde over de aanwezigheid van de supermarkt. "Het is ideaal. Ik ben er kei blij mee. Ik kan op mijn fiets boodschappen doen, heel fijn", zegt een voorbijganger. De blijdschap onder de inwoners van Reek leverde een jaar geleden onvergetelijke beelden op:

Groot was de opluchting toen Aldi vijf jaar geleden interesse had om een filiaal in Reek te openen. Die blijdschap was van korte duur want de gemeente gaf geen vergunning af. Deze supermarkt zou namelijk ten koste gaan van de klandizie in de omliggende supermarkten in Schaijk en Zeeland. De teleurgestelde Reekse inwoners hebben toen die supermarkten geboycot door hun boodschappen ergens anders te doen. Dit werkte.

"We hopen dat hij langer mag blijven dan de voorlopige vijf jaar."

Onder voorwaarde dat de Aldi in Reek slechts een vergunning kreeg voor vijf jaar kwam er toch een supermarkt in Reek. Na die vijf jaar gaat de gemeente evalueren wat de impact is geweest, ook voor de omliggende dorpen. Dan valt er een definitief besluit of de Aldi mag blijven. De inwoners in Reek willen hun supermarkt niet meer kwijt. Veel klanten zijn zich bewust van de dreigende donkere wolk die nog boven hun supermarkt hangt. "We hopen dat hij mag blijven", klinkt het.

"Er komen zelfs uit de omgeving mensen boodschappen doen in Reek."