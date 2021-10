In polonaise door de nieuwe supermarkt: ‘Hier heeft Reek jaren op gewacht’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Feest in Reek, eindelijk heeft het dorp een supermarkt

Een paar honderd inwoners van Reek liepen zaterdagmorgen van het dorpshuis naar de spiksplinternieuwe Aldi aan de rand van het dorp. En met de plaatselijke dweilband voorop gingen bewoners dansend door de winkel.

De nieuwe supermarkt opende vandaag de deuren, en daarmee is een lange strijd om een supermarkt in het dorp te krijgen, eindelijk beslecht. Reek had al jaren geen winkel meer, en toen Aldi met het plan kwam voor een nieuwe winkel was dat goed nieuws. Maar eigenaren van supermarkten in omliggende dorpen maakten bezwaar en de rechter legde de bouw zelfs stil. Maar de bewoners van Reek lieten het er niet bij zitten. Ze begonnen zelfs een boycotactie tegen de supermarkten in Schaijk en Zeeland. Er werd na jaren strijd een compromis bereikt en rechtszaken werden ingetrokken. Aldi mag er nu toch komen voor een proefperiode van 5 jaar. Daarna wordt gekeken of de gevolgen voor de rest van de gemeente acceptabel zijn. Als het experiment slaagt wordt de tijdelijke Aldi, die vandaag is geopend, een paar honderd meter verderop definitief gevestigd.

Er was niks meer, dat is niet goed voor het dorp.

“Ik ga dadelijk als irste unne mik kopen”, zegt Sjaak van Tilburg. Hij is met 99 jaar de oudste inwoner van Reek. “Ik had zelf vroeger een winkel in Reek, maar nu was er niks meer en dat is niet goed voor het dorp.” Van Tilburg kan niet meelopen in de optocht en daarom is hij in een stoel op een aanhangertje gezet en rijdt hij mee naar de nieuwe supermarkt.

We hebben altijd hoop gehouden. Ik ben hartstikke blij.

De feestelijke stoet wordt opgewacht door Bastiaan Boshoeve van Aldi. “Dat we zo worden verwelkomd door de bewoners is echt uniek. Het is overweldigend zelfs.” Ook Antoon de Louw van het plaatselijke actiecomité kan zijn geluk niet op . “We hebben soms wel getwijfeld of het zou lukken, maar we hebben hoop gehouden. Heel Reek staat achter ons. Ik ben hartstikke blij. En dat is Sjaak van Tilburg ook. De oudste inwoner hoeft niet meer op de fiets naar Schaijk. Glunderend loopt hij met zijn rollator door de nieuwe Aldi op zoek naar zijn eerste brood van Reekse bodem.

