Dollemansrit door Den Bosch en Vught: auto's en bomen geraakt

Een 29-jarige automobilist uit Oudheusden is zaterdagavond opgepakt na een dollemansrit door Den Bosch en Vught. Hij reed op de Sint Janssingel in Den Bosch tegen verschillende geparkeerde auto's. Een getuige die de man zag racen, waarschuwde de politie.

Agenten kwamen de man tegen bij de Rompertpassage in Den Bosch. Hij reed op dat moment niet in de auto, maar op basis van het filmpje dat de getuige van de automobilist had gemaakt kreeg hij toch een proces-verbaal. Ook moest hij zijn rijbewijs inleveren. Een alcohol- en speekseltest waren op dat moment negatief.

Niet verder achtervolgen

Ondanks het ingevorderde rijbewijs zagen agenten de man kort daarna opnieuw rijden. Zijn rijgedrag was zo gevaarlijk dat de agenten uit veiligheidsoverweging besloten hem niet verder te achtervolgen.

Korte tijd later kreeg de politie een melding van een ongeluk in de Boslaan in Vught. Toen de agenten daar aankwamen, zagen ze de auto van de verdachte staan. Hij had met zijn auto drie bomen geraakt. Van de verdachte was geen spoor te bekennen. De auto werd voor onderzoek in beslag genomen en getakeld.

Bedreiging en verzet

Na een zoektocht in de omgeving konden de agenten de man alsnog aangehouden. In het politiebureau bedreigde de automobilist de agenten en verzette hij zich flink.

Ondanks een bevel van de hulpofficier van justitie weigerde de man mee te werken aan bloedafname voor onderzoek.

Aangifte

Van de eigenaren van de auto’s die tijdens de dollemansrit van de man beschadigd raakten, wordt aangifte opgenomen.

