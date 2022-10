Afzien en euforie, de mooiste foto's van de Marathon Eindhoven

De 38e Marathon van Eindhoven was er één van perfect loopweer, dikke zweetdruppels en gespierde kuiten. 25.000 deelnemers verschenen zondag aan de start in de Eindhovense binnenstad en renden tot ze er bij neervielen.

Allemaal gaven ze het uiterste om in een zo snel mogelijke tijd bij de finish te komen. De emotionele ontlading was bij sommigen gigantisch, anderen gingen met een dikke glimlach over de eindstreep.

Onze fotografe legde de Marathon vast, bekijk hier de sfeerreportage.