Johnny's gevel in puin door auto: 'Ik dacht dat er een bom viel'

"Dit hoop ik nooit meer mee te maken", zegt Johnny van Veghel (58). De Helmonder is amper van de schrik bekomen. Zondagavond zat hij nog wat tv te kijken toen rond kwart over elf een auto de pui van zijn huis aan gort reed. "Een grote lichtflits en daarna een enorme klap."

Die klap was volgens Johnny oorverdovend. "In eerste instantie dacht ik dat er een bom was gevallen. Het leek wel oorlog. Alles beefde en het stof dwarrelde neer. Ik zag even helemaal niets", beschrijft hij. Buiten hoorde hij stemmen. "Ik wilde naar buiten gaan, maar kreeg mijn voordeur niet open. Ik ben flink geschrokken, maar ben niet gewond geraakt. Ik heb er alleen een wondje aan mijn hand aan overgehouden."

De stemmen die Johnny buiten hoorde waren van zijn buurman en de bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Helmond. Die was met zijn auto van de weg afgeraakt en tegen het huis van Johnny gebotst. "Mijn buurman zag de bestuurder uit zijn auto stappen en hoorde hem zeggen 'dat er niets aan de hand was'. Toen mijn buurman het woord 'politie' liet vallen, is hij ervandoor gegaan. De buurman is nog achter hem aan gegaan. Ik ben uiteindelijk via de buren naar de voorkant van mijn huis gelopen." Volgens Johnny is de bestuurder van de auto een bekende uit de wijk. "Hij woont niet ver bij mij vandaan. Ik heb weleens met hem gesproken. Ik vermoed dat hij onder invloed was. Volgens mijn buren gedroeg hij zich wazig en waggelde flink." Agenten konden korte tijd later de bestuurder aanhouden.

Johnny is afgelopen nacht gewoon in zijn zwaar beschadigde huis gebleven. "Ik heb beneden op de bank gelegen. Het tochtte wel wat, dus heb ik de verwarming wat hoger gezet. Ik kon ook naar een hotel, maar ik wilde liever in mijn eigen huis blijven. Wooncorporatie Volksbelang regelde een timmerman die vannacht alles nog heeft gestut, anders had ik hier niet mogen blijven." "Ik ben heel goed geholpen. Iedereen was heel belangstellend", vertelt Johnny over zijn buren. Over de politie heeft Johnny minder lovende woorden. Volgens hem was er 'was er weinig begrip en werd er niet gevraagd hoe het met hem ging'. "Daar heb ik wel wat van gezegd."

Foto: Eva de Schipper