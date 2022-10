Nieuwe N69 produceert inderdaad meer geluid, aanvullend onderzoek nodig

De nieuwe N69 tussen Valkenswaard en Veldhoven zorgt voor meer geluidsoverlast dan gedacht. Uit metingen uitgevoerd door de provincie is het geluid van de weg bij de bewoners in de buurt soms wel tien decibel harder dan voor de aanleg van de weg berekend was. De provincie wil een nieuw onderzoek van een jaar. Ton Zwerts uit Dommelen, buurtbewoner en initiatiefnemer van de site OverlastN69.nl, vindt het 'verschrikkelijk'. "Dit is standaard tijdrekken totdat we eraan gewend zijn of totdat alle oudjes die klagen dood zijn."

De nieuwe weg gaat dwars door het natuurgebied tussen Dommelen en Riethoven. Precies een jaar geleden werd dit nieuwe stuk N69 geopend. Sindsdien klagen Ton Zwerts en negentien andere buurtbewoners uit Dommelen en Bergeijk over geluidsoverlast. “We wonen hier dertig jaar. Nooit last gehad van herrie. Nu wel. Dat doet pijn", vertelde mede-klager Gerrie van Soerland uit Dommelen eerder. De hoeveelheid klachten was voor de provincie aanleiding om onderzoek te doen. Voornamelijk voorbijrijdende vrachtwagens zorgen bij een westenwind voor veel overlast, volgens de klagers.

“Nu de mais geoogst is en er weer vaak westenwind staat, liggen we weer vanaf halfvijf ’s ochtends wakker."

Uit de nieuwe metingen van de provincie blijkt de weg in de buurt van de bewoners nog goed hoorbaar: gemiddeld werd tussen de 50 en 52 decibel vlakbij de huizen gemeten, vergelijkbaar met een pruttelende koffiemachine. Uit rekenmodellen die gebruikt zijn voor de aanleg van de weg, kwamen getallen tussen de 42 en 45 decibel naar voren, wat vergelijkbaar is met rustig verkeer achter een raam met dubbele beglazing. Ton Zwerts is blij met de uitkomsten van het onderzoek, maar is ook teleurgesteld. "Mooi dat dit eruit gekomen is. Jammer dat er nu weer een nieuw langdurig onderzoek moet komen. Ze moeten hier maar eens komen luisteren. Nu de mais geoogst is en er weer vaak westenwind staat, liggen we weer vanaf halfvijf ’s ochtends wakker." De provincie kan het verschil tussen de berekeningen uit 2018 en metingen van nu niet verklaren. Daardoor weet ze ook niet of en welke maatregelen nodig zijn om de geluidsoverlast te verminderen. Een extern bureau moet uitkomst bieden. Dat onderzoek gaat een jaar duren.

“In mijn ogen moeten er geluidswallen of -schermen komen.”