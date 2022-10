Jongens stichten brand en worden gefilmd, over 2 weken herkenbaar in beeld

Twee jongens hebben onlangs brand gesticht in een container aan het Muziekplein in Uden. De politie heeft maandag beelden gedeeld waarop de brandstichting te zien is en roept de daders op om zich te melden. Op de beelden zijn de daders onherkenbaar gemaakt. Als zij zich niet melden, komt daar verandering in. De jongens richtten voor duizenden euro's schade aan.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Op de beelden is te zien hoe twee jongens over straat lopen en een voorwerp in brand steken. Een eindje verderop staat een afvalcontainer, waar de ene jongen het brandende voorwerp ingooit. De ander staat op de uitkijk. Vervolgens lopen ze in een drafje weg. Een getuige wist de jongens vanuit de auto te filmen, deze beelden gebruikt de politie nu om de jongens te traceren. Als de daders zich niet melden, komen de jongens over twee weken herkenbaar in beeld. De jongens stichtte de brand op Oudjaarsdag 2021. Omdat het om minderjarige verdachten gaat, komt de politie nu pas met de beelden. Publicatie van gezichten bij minderjarige verdachten noemt ze écht de laatste stap.