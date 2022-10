Moord op 15-jarige Tim: jaar cel en jeugd-tbs geëist tegen verdachte

Tegen een 16-jarige jongen uit Steenbergen is maandag één jaar cel en jeugd-tbs geëist. Hij wordt ervan verdacht samen met zijn oudere broer de 15-jarige Tim van der Steen te hebben doodgestoken.

De jeugd-tbs geldt in eerste instantie voor drie jaar. De maatregel kan verlengd worden tot maximaal zeven jaar, zo meldde justitie maandag in de rechtbank in Middelburg volgens Omroep Zeeland.

Dinsdag volgt de inhoudelijk behandeling van de 17-jarige broer, die ook uit Steenbergen komt.

Meerdere keren gestoken

De twee broers zouden begin januari Tim van der Steen, een jongen van 15, in zijn woonplaats Middelburg meerdere keren hebben gestoken. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden en overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

De broers werden pas enkele dagen daarna opgepakt. De politie had het tweetal meteen al in beeld, maar kon ze niet eerder aanhouden, omdat onduidelijk was waar ze waren. Ze bleken in een woning in Middelburg te verblijven.

Volgens het Openbaar Ministerie brachten de broers de jongen 'met voorbedachten rade' om het leven.

