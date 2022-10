Geert Wilders bezoekt Bakel vanwege vele e-mails over zorgen rond komst AZC

Geert Wilders van de PVV is dinsdagavond in Bakel op bezoek bij een inloopavond voor inwoners over een nieuw asielzoekerscentrum. Het is de bedoeling dat er driehonderd asielzoekers worden gevestigd op het terrein van zorginstelling de Zorgboog, maar er is veel weerstand. Ruim 400 inwoners van Bakel zijn dinsdagavond naar de inloopavond gegaan.

Inwoners van het dorp zijn een petitie gestart, die inmiddels meer dan tweeduizend keer is ondertekend. "In een agrarisch dorp met 5500 inwoners en honderden arbeidsmigranten is geen draagvlak meer voor een azc met minimaal 300 asielzoekers", staat te lezen in de petitie. Wilders zegt vele e-mails te hebben ontvangen van bewoners en personeel van de Zorgboog waarin zij zeggen dat ze zich zorgen maken.

'Ik snap de onrust van de mensen. Er is nog veel niet duidelijk.'

Tijdens de inloopavond, waar Wilders met gejuich ontvangen werd door een deel van de bewoners, worden vooral de zorgen geuit over de kwetsbare bewoners die nu al op het terrein van de Zorgboog wonen. Als er een AZC komt met driehonderd vluchtelingen is het gedaan met de rust die zij zo hard nodig hebben. "Dan kunnen ze nooit meer even rustig een ommetje maken", klinkt het onder de aanwezigen. Niet iedereen vindt het een probleem dat er een AZC komt. Een van overburen van het terrein vindt het jammer dat Wilders dinsdag de boel komt 'ophitsen'. Ze zegt geen problemen te verwachten van het AZC.

Een bomvolle zaal in Bakel (Foto: Alice van der Plas)