Verdacht busje in woonwijk zat vol met zwaar giftig drugsafval

Het verdachte bestelbusje dat dinsdagmiddag in een woonwijk in Breda door de politie werd gevonden, was volgeladen met drugsafval. "Het gaat om tientallen vaten met afvalstoffen die vrijkomen bij de productie van amfetamine", zo geeft een woordvoerder van de politie woensdagochtend aan.

Het busje, een witte Mercedes Sprinter, is in beslag genomen en weggehaald van de plek waar het stond: de Karel Doormanlaan in de stad. Specialisten van onder meer de politie en brandweer waren dinsdag tot laat in de avond bezig met onderzoek en het ruimen van het busje en het afval.

"Drugsafval is zwaar giftig en dus schadelijk voor mens en milieu", zo benadrukt de woordvoerder. Je moet er volgens hem daarom niet aan denken dat er een lek was ontstaan en bijvoorbeeld spelende kinderen met het goedje in aanraking waren gekomen.

Garageboxen niet opengemaakt

Het busje stond geparkeerd in de buurt van een aantal garageboxen. Er is volgens de politiewoordvoerder geen aanleiding om te denken dat de deze boxen iets met de zaak te maken hebben. Ze zijn dan ook niet door de politie opengemaakt.

Het onderzoek in de Karel Doormanlaan is afgerond. Er is onder meer buurtonderzoek gedaan. Van wie het busje is en waar het drugsafval vandaan komt wordt door de recherche onderzocht.

Geen kentekenplaten

De bestelbus viel op omdat de bus geen kentekenplaten had. Aan de buitenkant was bovendien goed te zien dat de bus zwaar beladen was. De politie haalde na meldingen van omwonenden de brandweer erbij. Vervolgens werd het busje opengemaakt.

LEES OOK: Bestelbus met drugsafval in woonwijk, ruimen neemt uren in beslag