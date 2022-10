Busje vol drugsafval in woonwijk: 'Beter hier dan in de bossen begraven'

Een onaangename verrassing dinsdagmiddag in een woonwijk in Breda. Daar werden honderden liters drugsafval in een busje gevonden. Het voertuig viel op omdat er een chemische lucht uit kwam en zonder kentekenplaten was geparkeerd. Buurtbewoners zijn niet geschrokken van de vondst, al noemen ze de dumping wel een ‘lompe actie’.

Het ging om een witte Mercedes Sprinter die was neergezet op een parkeerplaatsje tussen garageboxen in de Karel Doormanlaan. “Hij viel helemaal niet op”, begint een buurtbewoonster. “Hier staan altijd verschillende werkbusjes, dus deze was niet vreemd.”

"Drugs is toch Brabant."

Ze vindt het schandalig dat iemand gevaarlijke stoffen in een woonwijk dumpt. Toch blijft de vrouw heel nuchter: “Misschien is dit wel beter dan dat ze het in de bossen begraven.” Die reactie hoor je meer op straat. “Angst heb ik nu niet. Ik ben vooral blij dat het op tijd is opgemerkt en opgeruimd.” Het busje werd volgens omwonenden opgemerkt dankzij iemand die zijn elektrische auto van de lader haalde. “Die man rook een vreemd lucht en waarschuwde de politie”, vertelt een man die om de hoek woont. “Het verbaast me niks dat er drugsafval wordt gevonden. Drugs is toch Brabant. Boeren hier in de omgeving hebben genoeg ruimte die ze niet kunnen controleren.”

“Ik hoop dat ze het hier alleen gedumpt hebben en niet dat ze het hiernaast ook maken."

“Maar dat ze het hier dumpen is een lompe actie, snappen doe ik het niet”, vult de man aan. Een overbuurvrouw kwam dinsdagmiddag thuis toen opeens de straat was afgesloten. “Ik dacht meteen aan explosieven, je denkt niet meteen aan drugs.” Ook deze vrouw leeft nu niet opeens met angst. “Maar je gaat wel nadenken. Mijn kinderen spelen hier in de straat en dat is niet fijn.” Een moeder een paar deuren verderop kan dat beamen. “Ik hoop dat ze het hier alleen gedumpt hebben en niet dat ze het hiernaast ook iets maken. Dat ze maar lekker ver weg zitten.” Hoewel het busje stond geparkeerd in de buurt van een aantal garageboxen. is er volgens de politiewoordvoerder geen aanleiding om te denken dat de deze boxen iets met de zaak te maken hebben. Ze zijn dan ook niet door de politie opengemaakt. Van wie het busje is en waar het drugsafval vandaan komt, wordt door de recherche onderzocht.